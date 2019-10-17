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فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ سعودي من بئر عمقها 400 متير

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الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

متابعات- الدويني فولي

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السعودية

الدفاع المدني

إنقاذ

اصل

البئر

نجحت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في إنقاذ شخص سقط في بئر عمقها 400 متر، وقطرها أقل من 36 سنتيمترا.

ونشرت هيئة الدفاع المدني السعودي، مساء أمس الأربعاء، مشاهد من عملية إنقاذ لشخص سقط في بئر عمقها 400 متر، وقطرها أقل من 36 سنتمتراً، وذلك في محافظة وادي الدواسر، بمنطقة الرياض حسب سبوتنيك.
وبثت الهيئة السعودية شريطا فيديو لعملية انتشال الرجل، وهو وافد هندي الجنسية، لحظة وصوله لسطح الأرض بعد عملية سحب دقيقة، استخدمت فيها الكاميرات لمراقبة انسياب الرجل في البئر الضيق.

وكتبت الهيئة السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، تغريدات، جاء فيها أنه ما إن وصلت يد الشخص لسطح الأرض، حتى أمسكها رجال الدفاع المدني السعودي، وتم سحبه وإبعاده عن فوهة البئر.


وقال الدفاع المدني السعودي:إن الرجل بصحة جيدة بعد إخراجه بنجاح من البئر، حيث علق في البئر على عمق 210 متر من أصل 400 متر، هي عمق كامل البئر، ذي القطر 14 بوصة (نحو 36 سنتيمترا).

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