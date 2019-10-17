أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات اليوم ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز.

عبد العزيز السيد حكما لمباراة إف سى مصر والجونة ويعاونه رجب محمد ونور سعيد، وأحمد عبدالسميع حكما رابعا.

محمود بسيونى حكما لمباراة إنبى والإنتاج الحربى ويعاونه عمر فتحى وهشام طلب، وعمرو الشناوى حكما رابعا.

كما يدير محمد معروف مباراة مصر المقاصة والمصرى ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد، ومحمد عمارة حكما رابعا.

ومحمد الصباحي يدير مباراة بيراميدز وسموحة، ويعاونه محمود ابو الرجال واحمد عبدالغنى.. واحمد صالح حكما رابعا.


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