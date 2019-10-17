الصور الأولى لسقوط رافعة ونش على الشبكة الهوائية للمترو

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سقوط رافعة ونش

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تعطل الخط الأول

سقوط رافعة ونش

تنشر "المصريون الصور الأولى لسقوط رافعة ونش، خارج سور المترو،  أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.

وحدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة، لتسقط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية، ما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع  فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

يذكر أن  حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، بينما توقفت بمحطات (غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.




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