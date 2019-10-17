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بعد شائعات انفصال والدتها..ابنة أصالة تستعين برضوى الشربيني

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أصالة وابنتها
أصالة وابنتها

متابعات-علا خطاب

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انفصال

أصالة

رضوي الشربيني

شام الذهبي

فاجأت ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، جمهور والدتها، بمطقع فيديو وصفه البعض بـ"الغامض"، حيثت تحدثت فيه عن كيفية تعامل الرجل مع امراته، لاسيما أنها استعانت بالإعلامية رضوى الشربيني، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بربط بين الفيديو وبين الشائعات التي تداولت مؤخرًا حول قرب انفصال والدتها من المخرج طارق العريان .

وكان قد استعانت شام الذهبي، بخاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي "انستجرام"، ونشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما ‏الرجل الذي يشعر المرأة بأنها غير آمنة أو قليلة، فهو نفسه الشخص القليل".

كما وجهت رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربيني خلال حديثها، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.‏

وجاء الفيديو الذي نشرته شام، بالتوازي مع الشائعات التي أحاطت بعلاقة والدتها مع زوجها، مما جعل عدد من رواد مواقع التواصل ‏الاجتماعي، يربطون بين مقطع الفيديو وبين هذه الشائعات.‏

جدير بالذكرر أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان لما تقول يا عوم"، وهي الأغنية ‏الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2‏ ‎".‎


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