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"الفلاحين": الزراعة ثبتت أسعار البرسيم مراعاة لشعور المواشي

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حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين
حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين

إيمان هاني

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الزراعة

الفلاحين

حسين أبو صدام

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة رفعت أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية الأساسية من قمح وبصل وبسلة وفاصوليا وغيرها، والتي يفترض أنها مدعمة إلا أنها ثبتت أسعار تقاوي البرسيم حفاظا على شعور المواشي.

 و أضاف في تصريحات صحفية ،قائلا :" ما فعلته وزارة الزراعة بشأن تثبيت أسعار البرسيم يعد ا ضد السياسة العامة للدولة، والتي تهدف للحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه، حيث يعد البرسيم أحد أهم هذه المحاصيل، حيث طرحت سعر تقاوي عبوة البرسيم الـ10 كيلو بسعر 320 جنيها بنفس سعر العام الماضي".

وأشار أبوصدا، إلى أن الفلاحين يشكون من ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أيد عاملة وأسمدة ومبيدات وأجرة نقل وأجرة الآلات الزراعية، في ظل ضعف الدعم والتمويل الزراعي، موضحا أن هذه الزياده في أسعار التقاوي تزيد أعباء المزارعين وتكلفة الزراعة.

 و أوضح نقيب الفلاحين ،أنهمع تدني أسعار المنتجات الزراعية سيؤدي ذلك لخسائر كبيرة للمزارعين وعرقلة تنمية القطاع الزراعي، وفي حالة زيادة أسعار المنتجات الزراعية ستزيد الأعباء على المواطنين"، مطالبا الحكومة بتقديم دعم فعلي لمدخلات الزراعة من تقاوي ومبيدات وأسمده مع زيادة التمويل اللازم للفلاحين من خلال البنك الزراعي المصري.

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