فنانة شهيرة: حد عنده واسطة عايز أمثل

17 أكتوبر 2019 - 12:02 م

فاجأت الفنانة نشوى مصطفى جمهورها، بنشر منشور لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، تطلب فيه العمل.

كتبت نشوى: "حد عنده (واسطة) عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدًا، ومثلت قبل كده وفي ناس قالت إنى ممثلة يجي مني".



يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى مسلسل "الشريط الأحمر" في رمضان 2018، ومسلسل "البشارة" الإماراتي في العام نفسه، وقدمت1 قبلهما مسرحية "سيلفي مع الموت" عام 2017.







