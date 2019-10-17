السيسي للمصريين: " لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد"

17 أكتوبر 2019 - 01:25 م



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل طلاب الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة تم اختبارها بالكامل،معقبا: "المجاملة فساد، لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، بأنهم كانوا يريدون الاطمئنان داخل الطب العسكري أن الجميع يستحق، مؤكدا أنه سيطبق اختبارات طب مميكنة في كليات الطب على مستوى مصر لتحييد العنصر البشري، ومنع أي مجاملة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، والتي تحمل اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي، وذلك بمركز المنارة في التجمع الخامس، ويشارك الرئيس الحدث عدد من رجال الدولة، والمسئولين.



وتمنع كلية الطب بالقوات المسلحة درجة البكالوريوس والجراحة، وهى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويحق للمتخرج من هذه الكلية أن يتم تسجيله في نقابة الأطباء ليزاول المهنة، كما تبدأ الدراسات العليا بهذه الكلية اعتبارا من العام المقبل، لتخريج أطباء متميزين وأكفاء.

