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الإفراج عن 449 من نزلاء السجون

الحياة السياسية

الإفراج عن نزلاء السجون
الإفراج عن نزلاء السجون

متابعات- الدويني فولي

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الداخلية

السجون

الافراج

المحكوم عليهم

أعلن  قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن 449 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو"حسب صحيفة الوطن".
وفحصت اللجنة العليا للعفو بقطاع السجون، ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 151 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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