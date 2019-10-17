الكويت.. مدونة شهيرة تبحث عن زوج يحمل تأشيرة أمريكية

أحدثت مدونة الموضة الكويتية، حصة الخطاف، ضجة كبيرة بمواقع التواصل بعد ظهورها في مقطع فيديو تكشف فيه عن شرط ستفرضه على كل من سيتقدم لطلب يدها للزواج، وهو انه يحمل الجنسية الأمريكية .

وقالت المدونة الكويتية، في المقطع أنها أقسمت على ذلك وتوجهت إلى العريس المفترض بالقول إنها لا تعرف من هو لكنها لن تتزوجه إذا لم يكن حاملاً لتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أيًا تكن الصفات التي يتمتع بها وإن جمعتهما علاقة عاطفية .

وتابعت الخطاف: "خسي ما راح تتزوجني"، حيث حقق المقطع المصور أكثر من 56 ألف مشاهدة على أحد الحسابات التي اعادت نشره على تطبيق "إنستجرام".