مفاجأة..سعودي شهير ضمن قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم

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سعودي شهير
سعودي شهير

متابعات-علا خطاب

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براد بيت

سعودى

قائمة اكثر الرجال وسامة

"الجاذبية والاناقة والابتسامة الساحرة"، هذا ما ينقصك لتكون ضمن قائمة أكثر 10 رجال جاذبية على سطح الكوكب، بالرغم من أن بعضهم لا يتمتع بالجمال الكافى كالمتوقع، لكن ضمن المفاجآت هذا العام أن هناك ممثل سعودى احتل ترتيبًا متقدمًا فى القائمة، يدعى عمر بوركان الجلاء.

و نستعرض لكم هذه القائمة :

1- هريثيك روشان

ولد في 10 يناير 1974 في مومباي، ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير، يعد واحدًا من أغنى وأغلى الممثلين أجرا في الهند، فهو ابن الفنان راكيش روشان صاحب إحدى أكبر شركات الإنتاج السينيمائي بشراكة مع والدته بينكي روشان.

2- توم كروز

هو توماس كروز مابوثير، ويعرف باسمه الفني توم كروز، من مواليد 3 يوليو 1962، ممثل ومنتج سينمائي عُرِف بأدائه لكثير من الأدوار في الأفلام الأمريكية التي نالت شهرة عالمية، ترشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار وفاز ثلاث مرات بجائزة الجولدن جلوب.

3- جاستن ترودو

بمجرد توليه منصب رئيس وزراء كندا أصبح حديث الفتيات، وصنف كأوسم شخصية سياسية في العالم، من مواليد 25 ديسمبر 1971 هو رئيس وزراء كندا وزعيم الحزب الليبرالي الكندي، و هو الابن البكر لبيير ترودو رئيس الوزراء الكندي السابق، انتخب عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية من بابينو في عام 2008، وأعيد انتخابه عام 2011.

4- عمر بوركان الجلاء

يعتبر من أكثر الرجال التي اتسمت بالوسامة وطلب منه أن يغادر المملكة العربية السعودية، بسبب بعض المشاكل التي تسبب فيها عمر بسبب وسامته الشديدة، حصل على لقب أكثر الرجال وسامة عام 2013 بسبب سحر ابتسامته.

5- جونى ديب

هو رجل السيدات الأول يشتهر بالكثير من الادوار الشعبية التي أداءها على الشاشة، لا ننسى أبدا دوره في " أليس في بلاد العجائب" وتشارلي في مصنع الشيكولاتة.

6- كريس ايفانز

لا يمكن أن نتجاهل كابتن الولايات المتحدة الامريكية كريس إيفانز، وذلك بعد مشاركته في سلسلة أعمال فنية باسم كابتن أمريكا يتسم كريس بالجاذبية وعينيه الواسعة وتصفيفية شعر مميزة.

7- براد بيت

بالتأكيد لم تخلو القائمة من ذلك الفنان المشهور فهو احتل المركز السابع بين الرجال، ولد عام 1963 ولكنه لا يظهر عليه السن الحقيقي لأنه يهتم بنفسه كثير، يتسم براد بيت بعيونه العميقة وابتسامة جذابة.

8- جودفري جاو

عارض وممثل ماليزي وكندي، ولد في 22 سبتمبر 1984 في تايوان، وهو الوجه الأول لعلامة لويس فيتون الفارهة فى آسيا.

9- نوح ميلز

عارض أزياء المذهل والممثل مشهور من أكثر الممثلين الذين يتمتعون بأناقة بهوليوود، ولد في 26 أبريل 1983 بكنداـ لديه ابتسامة ساحرة، كما أنه بجيد إختيار ملابسه إذ أنه يتمتع بذوق رفيع، من أشهر أفلامه الناجحة “وركد” ، و “الجنس أون سيتي 2".

10- روبرت باتيسنون

ولد عام 1986 هو منتج وموسيقي حصد على اللقب الرجل الأكثر وسامة عام 2014، بعد دوره في العمل الفني " الملحمة" فأثار التساولات بعدها واصبح حديث وسائل الاعلام.






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