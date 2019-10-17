فنانة سعودية شهيرة تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

17 أكتوبر 2019 - 02:54 م

بإطلالة مثيرة جذبي الفنانة السعودية "وعد" الأنظار، حيث نالت إعجاب جمهورها وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صور لها بإطلالة مختلفة وجرئية.

وظهرت الفنانة وعد بملابس كاجوال بسيطة أظهرت رشاقتها وذوقها الرفيع ، لتحقق صورها 15 ألف إعجاب في فترة سريعة .

وعلقت وعد بالقول: "مساء الخير ومتجهة للنشاما الأردن لحفل الخيري بعمان بمسرح الأرينا مهرجان شبيب بكره الحفل والتذاكر سولد اوت ونشوفكم بكره ياحب".

ونشرت أيضا صور لها برفقة الأميرة سناء ومجموعة من سيدات المجتمع بالأردن ، معبرة عن امتنانها وسعادتها بالمشاركة في الحفل .