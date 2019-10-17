المقاولون يتراجع ويوافق على خوض مباراة الزمالك

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المصريون

الزمالك

المقاولون العرب

وافق مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح،خوض مباراة الزمالك السبت المقبل في الجولة الخامسة للدوري.

وأبدى المجلس أثناء الاجتماع استياءه الشديد من الحالة التي تسبب فيها مسئولو اتحاد الكرة وعدم التواصل مع إدارة النادي قبل إعلان قرار تاجيل مباراة أسوان وإقامة مباراة الزمالك، وناقش المجلس كل الاعتبارات الخاصة بالمباراة سواء أمنية أو غيرها.

وقرر المجلس عقب الاجتماع الموافقة على خوض اللقاء من منطلق حرص المقاولون العرب على المصلحة العامة ورغبة المجلس في عدم التسبب في أزمة تؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب على الكرة المصرية مع الاحتفاظ بكافة حقوق المقاولون الادبية والقانونية تجاه اتحاد الكرة حتى يضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف أو الأزمات خاصة أن المقاولون العرب وادارته على مدار تاريخه يحرص على عدم اثارة الأزمات أو أن يكون سببا فيها لكنه يطالب في المقابل باحترام ذلك من جانب الجميع.


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