رد عاجل من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

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بيان الاهلى

نفى جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول أي خطابات رسمية من إدارة النادى الأهلى، مشيرًا إلى أن البيان الذى أصدره المجلس الأحمر علمنا به فقط من وسائل الإعلام.

وأضاف جمال محمد على، أن اللجنة ستجتمع للبحث عن أفضل الحلول الخاصة ببيان النادى الأهلى والعمل على تهدئة الأوضاع، مؤكداً أن انتظام المسابقة هدف اتحاد الكرة ونتمنى المساعدة من الأندية وتفهم الموقف الحالى.

وأصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

جاء ذلك بعد دراسة المجلس الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

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