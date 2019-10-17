مرتضى: بيان الأهلي تحدٍ للأمن.. ولن أخوض مباراة المقاولون

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك النار على البيان الذي صدر من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس.

وقال مرتضى إن بيان الأهلي برفضه اللعب في الدوري حتى مواجهة الزمالك في الدوري «تهريج» وتحد للجهات الأمنية .

وأضاف:" هذا البيان لا يستحق الرد عليه لأنه ضعيف وغير واضح".

وأتم:" لن أخوض لقاء المقاولون العرب التي ستُقام السبت المقبل قبل لعب مباراة الأهلي".

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا يفيد بعدم خوض أية مباريات في الدوري الممتاز قبل أن يتم لعب القمة 119 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك كما رفض العشوائية التي تتم في إدارة المسابقات المحلية بعد قرار بالتأجيل.

يذكر أن المقاولون العرب قد أصدر بيانًا اليوم بالموافقة الرسمية على لعب مباراة الزمالك والمقرر إقامتها السبت المقبل.


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