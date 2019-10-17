  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 م
بحث متقدم
مصطفى الفقي

"الفقي": "سد النهضة" قضية كيدية تهدف إلى هذا الأمر الخطير

أرشيفية

استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

هنيدي وآل الشيخ

تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

أرشيفية

معلومات صادمة عن مرض «الالتهاب السحائي»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

أرشيفية

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

بعد الحرائق..

«أوقفوا النهب والسرقة».. «إليسا» تهاجم النظام اللبناني

آخر الأخبار

الفنانة إليسا
الفنانة إليسا

أحمد سالم

لبنان

اليسا

حرائق لبنان

هاجمت الفنانة إليسا النظام السياسى اللبناني تعقيبًا على حرائق لبنان المشتعلة منذ مساء الاثنين الماضي، في منطقة دمور جنوب لبنان.

ونشرت اليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلةً: "بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر ".

ومن جانبه قال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

فيما وصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.

وأكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كم بالساعة، مما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح"، وذلك ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة
» عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده
» تعويض ضخم لفتاة بسبب تفتيش «منطقة حساسة» بجسدها
» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا
» بالصور.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين في باكستان
» دولة عربية تفرض رسومًا على مكالمات الإنترنت
» فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة
» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد
» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية