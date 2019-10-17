إف سي مصر يتعادل سلبيًا مع الجونة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء إف سي مصر والجونة، في المباراة التي جمعتهما بملعب الكلية الحربية ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

جاء اللقاء متوسط المستوى تبادل فيه الفريقتان الهجمات وفي الشوط الاول اهدر عمر الحبشي مهاجم اف سي مصر

من انفراد بالكرة وسدد على يسار الغرباوي حارس الجونة الذي أنقذها وحولها إلى ركلة ركنية .

وقبل نهاية الشوط اهدرألان كيامبادي مهاجم الجونة فرصة وخرج الحارس وليد

توفيق وتتهيئ الكرة لاسلام محارب يسدد في يد حارس الجونة .

وفي الشوط الثاني اهدر لمصر علاء عطا من انفراد كامل وتلاه فرصة أخرى لمحمود توبا ورد كمبادي وسدد كرة بجوار القائم .

بهذه النتيجة ،ارتفع رصيد اف سي مصر الى 3 نقاط والجونة 4 نقاط