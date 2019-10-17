أمير الكويت وولي العهد يعزيان الملك سلمان

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محمد فضل- متابعات

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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها – حسب وكالة الأنباء الرسمية- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة، أودى بحياة العديد من ركابها، وإصابة آخرين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كما بعث ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة. كما بعث الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تعزية مماثلة.

ولقي 35  معتمرًا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة، في المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة «المدينة».

وقالت الصحيفة أن الحادث وقع بين مركبة وحافلة معتمرين، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة وأسفر عن وفاة 35  شخصًا، وإصابة 5 آخرون تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.


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