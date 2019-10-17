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«ترامب» لـ«أردوغان»: لا تكن أحمقًا.. فكيف رد عليه

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الرئيس التركي
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أحمد سالم - متابعات

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سوريا

أردوغان

الولايات المتحدة

العملية العسكرية التركية

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في رد غير متوقع، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الوضع في سوريا، في "سلة المهملات"، وذلك حسبما علمت وكالة "بي بي سي" من مصادر خاصة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اليوم الذي أعلنت فيه أنقرة بدء العمليات العسكرية في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "نبع السلام".

والرسالة مؤرخة بتاريخ الـ9 من أكتوبر الجاري، قال فيها ترامب مخاطبا أردوغان: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقًا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة، قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم"، لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.

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