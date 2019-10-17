"شعبة الإعلان" تنفي علاقتها بتعطل المترو وتنسبه لـ"النقل"

نفت شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات المصرية تبعية الرافعة والإعلان، المتسببين في تعطل حركة مترو الأنفاق، إلى شركات الإعلان، خلافًا لما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وذكر بيان للشعبة، الخميس، أن الإعلان والرافعة يتبعان هيئة النقل العام، حيث آل إليها الإعلان بعد انتهاء تعاقد الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني، بموجب محضر تسليم بتاريخ 30 يونيو 2019.

وأوضح البيان، أن حادث تعطل حركة المترو بسبب قطع أحد كابلات الكهرباء جاء «نتيجة قيام هيئة النقل العام بمحاولة رفع الإعلان، ولكن باستخدام مقاول غير متخصص ورافعة غير مناسبة لوزن وحجم الإعلان».

وتابع: «شعبة الإعلان تأسف لهذا الحادث الذي تسبب في تعطيل أحد المرافق المهمة وتعطيل مصالح المواطنين»، وأهاب بجميع الجهات توخي الحذر وعدم التعامل مع شركان أو مقاولين غير مختصين وغير مسجلين بالشعبة.