  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:06 م
بحث متقدم
مصطفى الفقي

"الفقي": "سد النهضة" قضية كيدية تهدف إلى هذا الأمر الخطير

أرشيفية

استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

هنيدي وآل الشيخ

تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

أرشيفية

معلومات صادمة عن مرض «الالتهاب السحائي»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

أرشيفية

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

"شعبة الإعلان" تنفي علاقتها بتعطل المترو وتنسبه لـ"النقل"

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب

#

معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

#

تفاصيل اجتماع وزير النقل مع السفير الدنماركي بالقاهرة

#

صورة مثيرة لـ "ليندسي لوهان" تثير التساؤل عن علاقتها بـ محمد بن سلمان

الإعلان

النقل العام

تعطل المترو

نفت شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات المصرية تبعية الرافعة والإعلان، المتسببين في تعطل حركة مترو الأنفاق، إلى شركات الإعلان، خلافًا لما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وذكر بيان للشعبة، الخميس، أن الإعلان والرافعة يتبعان هيئة النقل العام، حيث آل إليها الإعلان بعد انتهاء تعاقد الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني، بموجب محضر تسليم بتاريخ 30 يونيو 2019.

وأوضح البيان، أن حادث تعطل حركة المترو بسبب قطع أحد كابلات الكهرباء جاء «نتيجة قيام هيئة النقل العام بمحاولة رفع الإعلان، ولكن باستخدام مقاول غير متخصص ورافعة غير مناسبة لوزن وحجم الإعلان».

وتابع: «شعبة الإعلان تأسف لهذا الحادث الذي تسبب في تعطيل أحد المرافق المهمة وتعطيل مصالح المواطنين»، وأهاب بجميع الجهات توخي الحذر وعدم التعامل مع شركان أو مقاولين غير مختصين وغير مسجلين بالشعبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة
» عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده
» تعويض ضخم لفتاة بسبب تفتيش «منطقة حساسة» بجسدها
» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا
» بالصور.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين في باكستان
» دولة عربية تفرض رسومًا على مكالمات الإنترنت
» فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة
» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد
» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية