الأهلي يخطر اتحاد الكرة بعدم خوض مباريات الدوري

17 أكتوبر 2019 - 07:09 م

أرسل مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الخميس، لاخطاره بقرار مجلس إدارة النادي بعدم خوض أية مباريات في بطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك ببطولة الدوري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اصدر بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم ، ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية.

جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.