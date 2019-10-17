فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

عبر عدد من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين بالمغرب، غن فرحتهم بقرار العفو عن الصحفية هاجر الريسوني، على خلفية إدانتها بقضية "إجهاض".

وبحسب بيان لوزارة العدل تلاه الوزير محمد بنعبد القادر، خلال مؤتمر صحفي، بالرباط، فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، أصدر قرارًا بالعفو عن الصحفية الريسوني.

وأضاف أن العفو يندرج في إطار "حرص العاهل المغربي على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

ولفت البيان إلى أن العفو "شمل كلا من خطيب هاجر، والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية".

واستقبل إعلاميون وحقوقيون هاجر بالورود بعد الإفراج عنها أمام سجن العرجات القريبة من مدينة سلا.

كما تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور ومقاطع فيديو الإفراج، معربين عن فرحتهم بهذه الخطوة التي طوت قضية شغلت بال الرأي العام.