  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:05 م
بحث متقدم
مصطفى الفقي

"الفقي": "سد النهضة" قضية كيدية تهدف إلى هذا الأمر الخطير

أرشيفية

استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

هنيدي وآل الشيخ

تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

أرشيفية

معلومات صادمة عن مرض «الالتهاب السحائي»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

أرشيفية

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

مدرب الاهلي

مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام

السيسي وأمير الكويت

سر مكالمة "السيسي" الهاتفية بأمير الكويت

ارشيفية

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

الصحفية المغربية هاجر الريسوني

فرحة عارمة بعد العفو عن الصحفية المتهمة بـ«العلاقة الجنسية»

«فالفيردي» يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ميسي» يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية

#

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة «شباب بلوزداد»

#

"ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

#

«فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام بروسيا دورتموند

برشلونة

المصريون

ايبار

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة ارنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمواجهة ايبار، في في المواجهة التي تجمع بينهما مساء السبت المقبل، علي ملعب ايبورا  ضمن الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.

وجاءت القائمة كالاتي:

في حراسة المرمي : مارك اندري تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو ،جان كلير توديبو ، كليمونت لينجليت،

جوردي ألبا،  موسى واجي،  صامويل أومتيتي

خط الوسط : أرثور هينريك ميلو، ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتش، جونيور فيربو، ايفان راكيتش، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم : انطوان جريزمان، أنسو فاتي، لويس سواريز، ليونيل ميسي، كارليس بيريز


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة
» عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده
» تعويض ضخم لفتاة بسبب تفتيش «منطقة حساسة» بجسدها
» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا
» بالصور.. أميرة بريطانيا بملابس المسلمين في باكستان
» دولة عربية تفرض رسومًا على مكالمات الإنترنت
» فوز 3 دول عربية بعضوية حقوق الإنسان للأمم المتحدة
» انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد
» الذهب يواصل الصعود كل دقيقة.. تعرف على السعر الآن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية