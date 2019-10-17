«فالفيردي» يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

17 أكتوبر 2019 - 07:32 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة ارنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمواجهة ايبار، في في المواجهة التي تجمع بينهما مساء السبت المقبل، علي ملعب ايبورا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.

وجاءت القائمة كالاتي:

في حراسة المرمي : مارك اندري تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو ،جان كلير توديبو ، كليمونت لينجليت،

جوردي ألبا، موسى واجي، صامويل أومتيتي

خط الوسط : أرثور هينريك ميلو، ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتش، جونيور فيربو، ايفان راكيتش، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم : انطوان جريزمان، أنسو فاتي، لويس سواريز، ليونيل ميسي، كارليس بيريز