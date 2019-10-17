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«السيسي» يوجه عدة رسائل خلال حفل تخرج طب القوات المسلحة

الحياة السياسية

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حفل تخرج

كليات الطب

طب القوات المسلحة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري، اليوم الخميس، خلال احتفالية تخرج الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة.

حيث جاءت الرسائل التي وجهها الرئيس، خلال كلمته بالاحتفالية كالآتي:

- عندما نفذنا حملة (100 مليون صحة) أكدّتُ على وزيرة الصحة ضرورة إعلام المواطنين بخطورة حجم الزيادة في الوزن وتأثيرها المضر على صحتنا، وفوجئنا أن عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين به زيادة في الوزن، الأمر الذي من شأنه إصابة الشخص بأمراض الضغط والسكري وأمراض أخرى.

- كونوا حريصين على أنفسكم وصحتكم وعلمكم وقيمكم ومعرفتكم، واحترسوا من التدخين واحذروا من الابتعاد عن ممارسة الرياضة ومن ثم زيادة الوزن.

- بناء الرجال أمر مهم وأتمنى أن أرى هؤلاء الخريجين بعد عامين أو ثلاثة وهم يحملون درجات الزمالة والدكتوراه في مجالهم.

- لابد من ترسيخ ثقافة الحفاظ على الصحة العامة لأن ذلك ينعكس بالضرورة على الأمن القومي بشكل لا يتصوره أحد.

- هذه رسالة أقولها لثالث مرة على الهواء مباشرة، أقسم أنني لم أجامل أي شخص أثناء خدمتي في الجيش، وعلى المصريين ألا يجاملوا أي أحد وأولهم أنا.. أرجوكم اعطوا الحقوق لأصحابها.

- حال إجراء اختبارات مناسبة وبطريقة صحيحة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية سيكون المنتج خريجًا مؤهلًا، أما في حالة المجاملة سينشأ جيل يعتمد على المجاملات كطريق للنجاح.

- أبلغت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة عمل نظام داخلي في الجامعات، التي سنفتتحها العام القادم، في الكليات ذات الطبيعة المهمة مثل الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والكثير من هذا المستوى الذي نرغب في تخريج دفعات وكوادر كثيرة منه.

- نحن لا نملك سوى البشر، وبالتالي لو تم إعدادهم بشكل جيد سينفعون أنفسهم ووطنهم وأي دولة يعملون بها في الخارج، ولا أوجه هذا الكلام للطلاب أمامي الآن، ولكن أقول لكل طالب يتعلم في مصر، انتبه لا تنسى أنك اجتهدت، ولكن هذا نصف المشوار فقط، والدولة قدمت لك النصف الثاني، وتفوقك هو نصف المشوار، ولكن ما قدمناه لك هو النصف الثاني وبدونه لم تكن لتصل لما أنت عليه الآن.

- تتقدم لكلية الطب العسكري أعداد كبيرة، ونتمنى أن نلبي كل مطلب تنطبق عليه الشروط والمعايير التي نضعها، ولكن هناك حدود للأعداد التي يمكن استقبالها في الكلية.

- المنشآت لن تقوم بدورها إلا إذا كان القائمون على العملية التعليمية في الجامعات ينظرون إلى وجود نبت قوي لديها قادر على المساهمة في بناء مصر وتحريكها نحو الأمام.

- الدولة حريصة على زيادة الجامعات وهذا سترونه بأنفسكم خلال عامين، وسنفتتح عددًا كبيرًا من الجامعات ذات المستوى العالي، وأنا أتحدث عن المنشآت.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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