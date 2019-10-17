» روسيا وإيران يتوسطان لإجراء حوار بين تركيا وسوريا

عبر وزيرا خارجية روسيا وإيران عن استعدادهما للوساطة لإجراء حوار بين تركيا وسوريا.

حيث ذكر البيان أنه "تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتطور الوضع شمال شرقي سوريا. وأُعرب الوزيران عن رأي مشترك بشأن الحاجة إلى تحقيق استقرار دائم وطويل الأجل للوضع في الضفة الشرقية لنهر الفرات على أساس احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية من خلال الحوار بين دمشق وأنقرة، وكذلك بين السلطات السورية وممثلي الأكراد السوريين".

?وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.