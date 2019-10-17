» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة

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المصريون

قرر الاتحاد الإسبانى لكرة القدم «لا ليجا»، إقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الـ10 بسبب الظروف الساسية التي يشهدها إقليم كتالونيا.

وكان لقاء كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، مقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الحالى، على ملعب "كامب نو"، إلا أن الظروف السياسية التى يشهدها إقليم كتالونيا، معقل فريق البارسا حالت دون إقامة المباراة.

وإستقر الإتحاد الإسبانى على تأجيل الكلاسيكو بعد الإطلاع على تقرير الشرطة المحلية فى كتالونيا، والذى يرجح عدم إقامته فى "كامب نو" بسبب الأحداث الراهنة التى يشهدها إقليم كتالونيا.

وكانت لجنة المسابقات فى الاتحاد الإسباني، قد رفضت اقتراح رابطة الليجا، نقل مباراة الكلاسيكو، إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد، على أن تقام مباراة الإياب، فى معقل الفريق الكتالونى. 

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.



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