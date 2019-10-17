تركي آل الشيخ يُحرج محمد هنيدي:"أيه المسرحية الفاشلة دي"

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محمد فضل- متابعات

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تركي آل الشيخ

مسرحية

أحرج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان محمد هنيدي بشأن المسرحية التي يجهز لها ويقوم ببطولتها لعرضها في موسم الرياض، قائلًا له: أيه المسرحية الفاشلة دي، وذلك على سبيل المزاح بينهما.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر"،زيارته لفريق عمل مسرحية «3 أيام في الساحل» التي يقوم ببطولتها الممثل المصري محمد هنيدي ومن المنتظر أن يبدأ عرضها اليوم -الخميس- 17 أكتوبر، في موسم الرياض على مسرح الرياض بوليفارد ولمدة 4 أيام.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو ظهر فيه وهو يداعب الفنان المصري محمد هنيدي قائلاً له: “إيه المسرحية الفاشلة دي؟”، ليجيب هنيدي بعفوية: “فاشلة أوي”، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.


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