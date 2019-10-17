استمرار مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

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شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، تراجعا "بمقدار قرشا واحدًا"؛ وذلك سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، وقناة السويس.

حيث سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17-10-2019، في البنك الأهلي المصري 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

بينما سجلت الورقة الخضراء في بنك التجاري الدولي 16.16 جنيه للبيع للشراء، 16.26 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر اليورو 17.90 جنيه للشراء، و 18.06 جنيه للبيع.

أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.63 جنيه للشراء، و20.9 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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