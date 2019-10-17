» عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده

انتشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وتظاهر بتولي قيادة الطائرة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الطيران المدني، إلى أنه بناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة.

جاء ذلك طبقًا لتعليمات وأصدر الوزير، إلى سلطة الطيران المدني، بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلًا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، بالإضافة إلى سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

فيما أكدت وزارة الطيران المدني على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق اعلي معدلات الأمن و السلامة، وثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.

وشددت على أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.