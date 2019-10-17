فلسطين: إسرائيل تشن حربا مستمرة ضد ثقافتنا وهويتنا

17 أكتوبر 2019 - 10:50 م

اعتبر وزير الثقافة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، الخميس، أن إسرائيل تحاول طمس الثقافة الفلسطينية، واستبدالها بثقافة "ليس لها مكان في فلسطين".



جاء ذلك في كلمة أبو سيف باجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب، بتونس العاصمة.

وقال أبو سيف "إن الاحتلال الاسرائيلي يشن حرباً مستمرة ضد الثقافة والهوية والحكاية الفلسطينية بمجملها، في محاولة بائسة لطمسها واستبدالها بثقافة ليس لها مكان في فلسطين".

وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي سرق الأرض والتراث والثقافة، ويحاول دوماً السطو على الحرف التقليدية الفلسطينية والغناء والموسيقى، بل ويعتقل المثقفين ويغلق دور الثقافة ويمنع نشاطاتها خاصة في مدينة القدس".

وطالب بـ "قرارات تدعم وتشجع الجهد الفلسطيني للحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية المنتشرة في فلسطين من السرقة والتزوير".

كما حث على إيجاد خطط عربية مشتركة في المجال الثقافي والسياحي، من خلال مهرجان عربي مشترك سنوياً ينظم في الدول العربية للحفاظ على الصناعات الحرفية العربية.

ودعا أبو سيف الوزراء العرب لزيارة بيت لحم، لمناسبة اعتبارها عاصمة للثقافة العربية 2020، لما للمدينة من قيمة دينية وحضارية ومكانة على المستوى الدولي.