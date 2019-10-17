  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:48 ص
بحث متقدم
بن سلمان وترك ال الشيخ

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

أحلام مستغانمي

مستغانمي : "شعوبنا ليلى في انتظار قيس"

الحريري

قرار عاجل من "الحريري" بشان تظاهرات الواتساب

المهندس عادل زيدان

عادل زيدان: ربنا كرم مصر بالسيسي

إليسا

إليسا عن مظاهرات لبنان: بكل فخر نستعيد كرامتنا

بوتين

بوتين يفتح الحقيبة النووية.. لهذا السبب

حريق

حريق هائل بمصنع أخشاب بـ "السلام"

تظاهرات

شاهد.. مظاهرات تجتاح لبنان بسبب فرض الضرائب

الخطيب

عملية جراحية عاجلة لمحمود الخطيب

ساندرا نشأت

محاورة الرئيس :"أنا متغاظة أوي بسبب فيلم الممر"

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون مالية 2020

عرب وعالم

المغرب
المغرب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها

#

البرلمان يرفض مقترحات الحكومة ويوافق على قانون الدواء

#

"النواب" يوافق نهائيًا على ربط الموازنة الجديدة

#

البرلمان يوافق مبدئيًا على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

صادقت الحكومة المغربية، في جلستها الخميس، على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل نمو بـ3.7 بالمئة، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
ويتضمن مشروع القانون تدابير بشأن تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك عبر إحداث فرص عمل بما قيمته 72.4 مليار درهم (حوالي 7.24 مليار دولار).
كما تعتزم الحكومة إحداث 4 آلاف فرصة عمل في قطاع الصحة، بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم (1.86 مليار دولار)، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.
كما أعلنت الحكومة تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان قبل الأحد المقبل، الذي يصادف 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو الأجل المحدد لعقد البرلمان جلسة عامة لمناقشته، قبل المصادقة عليه واعتماده بشكل رسمي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» قمر صناعي جديد بـ "الصين" لتكنولوجيا الاتصالات
» استدعاء 10 صحفيين للتحقيق
» قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا
» تطورات جديدة بشأن تنظيم كأس مصر
» القيعي : هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة القمة
» أحد أبطال معركة المنصورة يحكى أسرار جديدة عن المعركة
» استقالة رئيس شركة "سمارت للطيران" بسبب محمد رمضان
» لبنان.. الحكومة تتراجع عن فرض ضريبة على "واتساب"
» مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية