  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:48 ص
بحث متقدم
بن سلمان وترك ال الشيخ

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

أحلام مستغانمي

مستغانمي : "شعوبنا ليلى في انتظار قيس"

الحريري

قرار عاجل من "الحريري" بشان تظاهرات الواتساب

المهندس عادل زيدان

عادل زيدان: ربنا كرم مصر بالسيسي

إليسا

إليسا عن مظاهرات لبنان: بكل فخر نستعيد كرامتنا

بوتين

بوتين يفتح الحقيبة النووية.. لهذا السبب

حريق

حريق هائل بمصنع أخشاب بـ "السلام"

تظاهرات

شاهد.. مظاهرات تجتاح لبنان بسبب فرض الضرائب

الخطيب

عملية جراحية عاجلة لمحمود الخطيب

ساندرا نشأت

محاورة الرئيس :"أنا متغاظة أوي بسبب فيلم الممر"

ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تركيا توافق على وقف إطلاق النار في سوريا

#

صحيفة: بريطانيا تراجع تراخيص صادرات الأسلحة لتركيا

#

قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

#

ترامب يستعد لمحادثات مثمرة مع نظيره الصيني بشأن هذا الأمر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الاتفاق مع أنقرة بشأن شمال سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في فورت وورث بولاية تكساس إن الأكراد سعداء بالاتفاق، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف أن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع تركيا بشأن شمال سوريا إنجاز عظيم".
وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد".
وأشار إلى أن الفرصة ما زالت سانحة لاستضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن الشهر المقبل.
وفي وقت سابق، كتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هذا يوم عظيم للحضارة.. وأنا فخور بالولايات المتحدة لوقوفها بجانبي في اتباع طريق ضروري، ولكنه غير تقليدي إلى حد ما".
وزاد: "الناس كانوا يحاولون إبرام هذا (الاتفاق) لسنوات عديدة سيتم إنقاذ ملايين الأرواح مبروك للجميع!".
وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه "تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا"، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.
وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاق يضمن توقف العملية العسكرية بالكامل؛ وسيؤمن انسحاب تنظيم "ي ب ك" من المنطقة الآمنة (شمالي سوريا) خلال 120 ساعة.
بدوره علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده "ستعلّق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في العاصمة أنقرة، والذي تناول عملية "نبع السلام"، أضاف تشاووش أوغلو "عند انسحاب العناصر الإرهابية فقط يمكن الحديث عن وقف عملية نبع السلام". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» قمر صناعي جديد بـ "الصين" لتكنولوجيا الاتصالات
» استدعاء 10 صحفيين للتحقيق
» قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا
» تطورات جديدة بشأن تنظيم كأس مصر
» القيعي : هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة القمة
» أحد أبطال معركة المنصورة يحكى أسرار جديدة عن المعركة
» استقالة رئيس شركة "سمارت للطيران" بسبب محمد رمضان
» لبنان.. الحكومة تتراجع عن فرض ضريبة على "واتساب"
» مفاجأة.. مدرب الأهلي قد يرحل خلال أيام
» روسيا تتهم دبلوماسيين عسكريين أمريكيين بـ"التجسس"
» لدواع أمنية.. تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية