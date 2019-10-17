تطورات جديدة بواقعة محمد رمضان المثيرة للجدل

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بالإشارة وإلحاقا لبيان وزارة الطيران بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة.
أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسؤوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسؤولة، حيث تقرر الآتي:
- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.
- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.
وأكدت وزارة الطيران المدني ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية، بحسب "المصري اليوم".
وأكد البيان أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

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