» استقالة رئيس شركة "سمارت للطيران" بسبب محمد رمضان

17 أكتوبر 2019 - 11:00 م

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الخميس، بالطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذي تقدم باستقالته، وقد تم قبول الاستقاله.



وقدم وزير الطيران الشكر للطيار رشدى زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة متمنيا له التوفيق في حياته المستقبليه.



وقبل قليل أصدرت وزارة الطيران المدنى، بياناً صحفياً بشأن التحقيقات التي باشرتها في واقعة قائد طائرة محمد رمضان الخاصة بالركاب، وتفاصيل التحقيقات التي تمت مع القائد والمساعد.



وقال البيان: «بالإشارة وإلحاقا لبيان وزارة الطيران بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لأحدى شركات الطيران الخاصة في رحله خاصه لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة».



وتابع البيان: «أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الأتي:



تفاصيل التحقيق مع قائد طائرة محمد رمضان



– إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

– سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.



وإذ تؤكد وزارة الطيران المدني المصري على ثقتها بشركات الطيران المصرية وإلتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق اعلي معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين وإلتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلي معدلات السلامة الجوية حيث تعد هذه الواقعه عملا فرديا، ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.