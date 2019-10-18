توفيق عكاشة: الجيش المصري رقم 1 عالميًا بهذا الأمر الهام

18 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر دولة غريبة جدًا، فلم يحكمها لمدة 4 آلاف عام حاكمًا مصريًا، لافتًا إلى أن أول رئيس حكم مصر بعد فترة طويلة من حكم الغير مصريين هو الرئيس الراحل محمد نجيب، لافتَا إلى أن أسرة محمد علي لم تكن مصرية، ولكن ألبانية الأصل.



وطالب "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، بإعداد فيلم أو مسلسل يوثق فترة حكم الرئيس الراحل محمد نجيب كأول حاكم لمصر، بعد فترة طويلة استمرت لـ4 آلاف عام، لم يحكمها مصريًا.



وأضاف أن مصر خاضت أكثر من ألف حرب على مدى تاريخها الذي يقدر بـ 7 آلاف عام، مشيرًا إلى أن مصر أكبر وأعظم دولة عربية في الأرض، نظرًا لعدد الحرب التي دخلت فيها.

