"التنبؤ بالفيضان": هذه أماكن سقوط الأمطار

كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، عن أماكن سقوط الأمطار، خلال اليوم الجمعة وغدا السبت .

واشار المركز الى انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد نحو الداخل.

اما يوم غد السبت من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وكان المركز أعلن، أمس الخميس، أن أمطارًا تصل شدتها إلى 7 مم سقطت على سواحل البحر الأحمر الشمالية وقلت شدتها على أجزاء من وسط الصعيد والوادي الجديد.