محاورة الرئيس :"أنا متغاظة أوي بسبب فيلم الممر"

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أبدت المخرجة ساندر نشأت ، إعجابها بفيلم الممر، قائلة:" عمل فني مشرف لكل المصريين ،وكنت أتنمني إخراج عمل زي كدا بتتشرف بيه مصر كلها ".

وأضاف " نشأت " ، خلال لقائها ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، قائلة :" الفيلم صنع حالة خاصة وقت ولحظة إذاعته تكفي بغض النظر عن أي أراء به .

وتابعت "نشأت "،:" عجبني الحالة اللي عملها فيلم الممر، لأنه غير مفاهيم كتير ، متغاظة ديه حاجة تانية، أيوه أنا متغاظة أوي إني مأخرجتش الفيلم، الموضوع و الفكرة و الأبطال حاجة مشرفة فعلا ، والعمل معاهم كنز".

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