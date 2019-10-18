عملية جراحية عاجلة لمحمود الخطيب

18 أكتوبر 2019 - 09:06 ص

يخضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، لعملية جراحية لحقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر بعد الآلام القاسية التى شعر بها الفترة الماضية.

الطبيب المعالج قال إنه سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل في المخ والرقبة والظهر، ومن ثم تم الاتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية في الوقت الحالي بعد إجراء عملية الحقن اليوم وتشهد الساعات القليلة القادمة مغادرته المستشفى، مؤكدًا أنه سيكون في حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.