مستغانمي : "شعوبنا ليلى في انتظار قيس"

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أحلام مستغانمي
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احلام مستغانمي

الانتخابات التونسية

قيس سعيد

هنأت الكاتبة الجزائرية، أحلام مستغانمي، الشعب التونسي بانتخاب رئيسه الجديد، قيس سعيد، الذي جاء "بإرادة شعبية ساحقة" وقالت والآن "كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس!".

وقالت مستغانمي، في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا الشعب يوما أراد الحياة.. سعداء من أجلكم".

وأضافت: "مبروك لتونس الحبيبة خيارها الديمقراطي.. مبروك لمغربنا الكبير.. سعداء من أجلكم"

وتابعت: "من تصريحات رئيس تونس الجديد الأستاذ قيس سعيد المنتخب بإرادة شعبية ساحقة..‏ انتهى عهد الوصاية، مشروعنا اليوم يقوم على الحرية".

وختمت: "كل شعوبنا ليلى في انتظار قيس".

يذكر أن  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت أمس الخميس، رسميا فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.


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