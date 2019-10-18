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للمرة الثانية..

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

عرب وعالم

بن سلمان وترك ال الشيخ
بن سلمان وترك ال الشيخ

متابعات - أمينة عبد العال

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الرياض

محمد بن سلمان

ترك ال شيخ

موسم الرياض

للمرة الثانية وخلال 24 ساعة يغرد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن ، الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي علي موقع التدوينات المصغر" تويتر " مشيدا بإنجازاته ، ومؤكدا أن ما تشهده بلاده ما كان ليتحقق لولا وجود شخص بمقام ورؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ودون آل الشيخ  التغريدة خلال افتتاحه مسيرة "موسم الرياض"، مساء أمس الخميس، وقال تركي آل الشيخ، في تغريدته :لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحقق 1 % من النجاحات التي سوف يشاهدها ويعيشها الجميع في موسم الرياض وفعاليات الهيئة في مناطق السعودية كافة.

في سياق متصل نشر تركي آل الشيخ، مساء أول أمس الأربعاء، مقطع فيديو يوضح فيه مراحل تطور الأعمال الإنشائية بمشروع "بوليفارد الرياض" الترفيھي الضخم، وحجم الإنجاز فيه، وسط تفاعل كبير من متابعيه، ويظھر في المقطع المنشور بعض المباني الضخمة التي يحتويھا المشروع وقد قرب الانتھاء منھا، وكذلك يظھر انتھاء العمل في بعض مناطق المشروع الأخرى.

ومشروع مجمع بولفيارد بالرياض؛ ھو مشروع ترفيھي يستھدف الشباب والعائلات وكل الباحثين عن الفخامة والرقي، ويقع في أحد أفخم أحياء الرياض، وھو حي حطين السكني، بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي.


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