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العراق يتخذ إجراءات سريعة بشأن العمليات القتالية في سوريا

عرب وعالم

القتال في سوريا
القتال في سوريا

متابعات - أمينة عبد العال

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العراق

سوريا

المنافذ الحدودية

أغلقت وزارة الهجرة العراقية عن إغلاقها لجميع المنافذ الحدودية البرية القريبة من العمليات القتالية في سوريا، مؤكدة أنه لابد من السيطرة على الوضع وعدم السماح بدخول عناصر مشتبه بها.

وأشار البيان الذي نشرته" سبوتنيك" إلى أن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل بمقر الوزارة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق أيمن غرايبة وبحثا عددا من الملفات وعلى رأسها ملف النازحين السوريين بعد دخول القوات التركية إلى شمال شرقي سوريا، مضيفا أن جميع المنافذ الحدودية البرية القريبة من العمليات القتالية مغلقة حاليا مع سوريا بسبب دخول القوات التركية والوضع الأمني الذي الذي تخلل الأزمة، مشيرا إلى أن خطورة الموقف تتطلب التعاون والتنسيق من أجل السيطرة على الوضع وعدم السماح بدخول بعض العناصر المشتبه بها عن طريق نزوح الأسر النازحة وبدخولهم إلى البلاد.


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