حقيقة وفاة الفنان "أميتاب باتشان"

18 أكتوبر 2019 - 10:04 ص

تداول بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة النجم العالمي الهندي أميتاب باتشان 77 عام ، إلا أن مصادر فنية أشارت إلي أنه مازال بالمستشفي يعالج حتى الآن.، ولم يتم الإفصاح عن حقيقة وضعه الصحي.

جدير بالذكر أن اميتاب باتشان قد نقل إلى المستشفى في مومباي، الثلاثاء الماضي بسبب مشكلة في الكبد، حسبما نشرت صحيفة صدي الالكترونية.

يذكر أن باتشان، يقدم النسخة الهندية من برنامج «من سيربح المليون»، فيما شوهد سينمائيًا آخر مرة في فيلم Badla للمخرج سوقوي جوش.