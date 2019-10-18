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بعد هجره لها و زواجه بأخري..

أول مواجهة للمتبرعة بفص كبدها وزوجها علي الهواء

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الزوجان
الزوجان

إيمان هاني

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زوجة

النهار

تامر أمين

زوج

كبد

دخل الزوجان يسري والسيدة رحاب التي تبرعت له بفص كبد وبعدها هجرها وتزوج بأخري وحبسها، في مواجهة نارية لأول مرة علي الهواء في أول ظهور إعلامي يجمعهما منذ الأزمة.

وقال يسري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، عن أزمته مع زوجته :"أعمل على حل هذه المشكلة منذ عامين، ولم أجد شخص قادر على التأثير على أهلها لحل المشاكل، لم أظلم زوجتي لا في الماضي، ولا في الحاضر، ولا هظلمها في المستقبل بإذن الله".

وأضاف "يسري قائلا : "رحاب زوجتي وبنتي وحبيبتي وأم بنتي الوحيدة وعلى رأسي من فوق"، وما حدث من المشاكل لا بد أن يحل على "المصطبة".

و عن تبرع زوجته له بفص من كبدها قال يسري : "لو أنا مش كويس كانت زوجتي هتتبرع لي بفص من كبدها، أنا اللي عندي عيوب، ما اقدرش أقول هي اللي عندها عيوب، هي زوجتي وحبيبتي، أنا على استعداد للجلوس معها ومع أهلها لحل ما بيني وبينها من مشاكل، هو ما فيش غير حلين، إما القضاء أو الجلوس على المصطبة لحل المشاكل".

من جانبها قالت السيد رحاب فتحي، "المتبرعة بالكبد" بزوجها، خلال نفس المداخلة: "زوجي بياع كلام، قام بإهانتي كثيرًا، وضيع كل حقوقي، وبيضحك عليا، بابا رفض يقعد معاه لأنه خان العيش والملح، وبهدلني".

وأضافت ،بأن زوجها السبب في الحكم بحبسها لمدة عام، معقبة: "زوجي بيقول عايز يرضيني ازاي، وهو عايز يحبسني".

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