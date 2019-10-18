الأمن يعتقل نجل إمبراطور المخدرات

18 أكتوبر 2019 - 10:27 ص

تمكن قوات الأمن المكسيكسة من القبض علي خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو"، وهو أحد أبناء إمبراطور المخدرات، وسط معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة كارتل سينالوا، التي يرأسها خواكين، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، للصحفيين إن مجلس وزرائه ا سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالواـ خلال وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا لـ"رويترز" أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات.

جدير بالذكر أن قاضيا أمريكيا، قد أصدر في شهر يوليو الماضي، حكم بالسجن مدى الحياة على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، المعروف بلقب "إل تشابو"، المدان بإدارة منظمة إجرامية هربت أطنانا من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وحسب "رويترز" قال الادعاء إن القاضي برايان كوغان أصدر حكما بالسجن مدى الحياة إضافة إلى السجن 30 عاما، وهو حكم إلزامي بموجب القانون، خلال جلسة في محكمة اتحادية في بروكلين. كما فرض على جوزمان دفع غرامة قدرها 12.6 مليار دولار.