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عن انتشار الالتهاب السحائي..

مسئول بالصحة:"أحفادي بيروحوا المدرسة متخافوش"

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وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية
وكيل وزراة الصحة بالإسكندرية

إيمان هاني

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الإسكندرية

التهاب سحائى

كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن سبب عدم رده سريعا على ما تردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في عدد من المدارس بالمحافظة، منوها بأنه كان لابد من التريث حتى يتم إجراء كافة التحاليل والاطمئنان على سلامة صحة المشتبه بهم أولا.

وأكد "عثمان"، خلال لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع "الفيسبوك"، أنه لا يوجد أي حالات التهاب سحائي في مستشفيات الجامعة، أو الحميات، أو المستشفيات الخاصة، موضحا أن دور الوزارة هو الوقاية من الأمراض، وتوفير العلاج والأمصال للأمراض إن وجدت.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه لا يوجد تطعيم يعترف به إلا التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة، مؤكدًا أن الوزارة توفر كافة التطعيمات بالمجان، معقبا: "للأسف في ناس بتستغل الحدث، وتركب الموجة وتبيع الأمصال بسعر مرتفع، ربنا يهديهم".

وتابع ،: "عايز أقول أسماء أحفادي عشان تسألوا عنهم في المدارس، وهتلاقوهم في المدارس ،لا تنجرفوا وراء الشائعات، ولو في خطر هقولكم، متحافوش أنا جنبكم".

وأكد أن كافة التطعيمات متوفرة في الوحدات الصحية مجانا، مضيفا: "اللي فاته التطعيم يقولنا، وهنقف في ضهره، إحنا منكم وأنتم مننا، ولا يمكن أن ننفصل"، معقبا: "أنا مواطن عايش في وسطكم، وبشم نفس الهواء اللي بتشموه، وأولادي وأحفادي بيشموا نفس الهواء اللي ولادكم وأحفادكم بيشموه، اطمنوا".

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