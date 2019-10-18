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تصريحات جريئة لـ "ترامب" عن تنظيم "داعش"

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وكالات - الدويني فولى

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ترامب

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افتاح

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأميريكي، أن تنظيم" داعش" الإرهابي تحت السيطرة، ونواصل اعتقال المزيد من أفراده، جاء ذلك في مؤتمر صحفي فجر اليوم، خلال مراسم افتتاح مصنع في تكساس.

وأشار ترامب في تصريحات نشرتها "سبوتنيك" إلى تحقيق صفقة مع تركيا بشأن العملية العسكرية، وشكر الرئيس التركي والزعماء الأكراد على تعاونهم للالتزام بوقف إطلاق النار.

في سياق متصل وافقت تركيا، أمس الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة وتركيا حددتا المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تعمل فيها تركيا حاليا بعمق 30 كيلومترا في جزء رئيسي من شمال شرق سوريا، مضيفا  أنه الآن يجري الأتراك مباحثاتهم الخاصة مع الروس والسوريين في مناطق أخرى من الشمال الشرقي وفي منبج إلى الغرب من الفرات".


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