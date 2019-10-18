"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

18 أكتوبر 2019 - 11:08 ص

شن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، هجومًا حادًا على اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وأكد "ميدو" خلال تصريحات عبر قناة "أم بي سي مصر"، أن اللجنة عليها تحمل مسؤولية تنظيم الدوري الممتاز بكل انضباط والتزام، وإلا عليهم الاستقالة وعدم التواجد في هذا المنصب.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة؛ لأسباب أمنية وتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الجولة الخامسة لتُقام بدلًا منها.

وتابع نجم الزمالك السابق: "اتحاد الكرة أعاد الكرة مرة أخرى لملعب الأمن ولكن المسؤول عن اللجنة حتى وإن كانت اللجنة معينة ولا يستطيع الحديث عليه الاستقالة، رأيت أناسًا يقولون الأزمة ليست أزمتهم، ولكن المفروض هو المسؤول ويُعلن أنه سيستقيل لأنه جاء لتنظيم مسابقة محترمة مختلفة عن المواسم الماضية".

وأشار في حديثه:"كنا ننظم منذ فترة قصيرة بطولة هي الأهم في القارة ولم يكن لدينا مشكلة، الجميع يتسائل عن الدافع لتأجيل مباراة كرة قدم بدون جمهور كان لدينا أمل أن ننظم المسابقات بدون تأجيلات واتحاد الكرة كان يُريد أيضًا ذلك ولكن تأجيل المباراة فتح الباب لكل الأندية تُطالب بحقوقها وتطالب بالعدل، خضت لقاء الزمالك وبعد 48 ساعة واجهت الجونة على ملعبها وحين طلبت التأجيل أقسموا بعدم وجود تأجيل في المباريات".

واستكمل: "لا يصح أن نؤجل مباراة كرة قدم لدواع أمنية ونحن وعائلتنا ونعيش في أمن لم ننعم به منذ سنوات طويلة، فمصر تعيش حالة أمنية مستقرة والسياحة عادت مرة أخرى وعلى أعلى مستوى بفضل التواجد الأمني الذي تعيشه مصر فلا يصح أن نصدر رسالة إننا غير قادرين على تنظيم مباراة بسبب دواع أمنية هذه رسالة سلبية".