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بعد شائعة الالتهاب السحابي..

تامر أمين :أنا لو وزير الصحة هعمل كدا وبسرعة

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تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

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الإلتهاب السحائى


علق الإعلامي تامر أمين، على شائعة انتشار الالتهاب السحائي الوبائي في الإسكندرية، قائلا: "هناك حالة لوع ودوشة بسبب هذا الخبر".

وأضاف"أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن وزارة الصحة ليس لديها أي مصلحة في نفي انتشار هذا المرض إذا كان موجود، معقبا: "لو أنا وزير الصحة وفي وباء منتشر وبسرعة، هطلع أقول في وباء، هخيي ليه هو أنا اللي عامل الفيروس، أنا أقسم بالله مش بدافع، لكن بقول الحقيقية".

وتابع بأن حالة الوفاة في الإسكندرية حدثت نتيجة لأسباب أخرى، وليس بسبب الإصابة بالالتهاب السحائي، معقبا: "دي أعمار وأقدار".

وأشار إلى أن هناك نسبة غياب كبيرة في المدارس، خاصة في محافظة الإسكندرية بسبب هذه الشائعة، قائلا : " الحمد لله مفيش عدوى، مفيش وباء، البلد الحمد لله كويسة وولدنا بخير، والحمد لله اللي احنا داخلين على جمعة وسبت إجازة، متخلوش حد يتفسح بعقولكم بالشكل دا".

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