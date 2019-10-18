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خالد الجندي: اختر من الفتوى الأنسب لك

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الفتوى

خالد الجندي

دي إم سي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه حال وجود عدة فتاوى وكل منها مقنع ويستند للدليل، وصحيح، فيجوز أن يختار الشخص الفتوى الأنسب.

وقال "الجندي"، خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي أم سي"،:" طالما أن الفتاوى على درجة واحدة من الصحة فيتم اختيار الأنسب اختار اللي يناسبك.

وأشار إلى أنه حال وجود دليل قوي وأخر ضعيف، طالما لا يخالف مقاصد الشريعة فيجوز الأخذ بالضعيف ، مشددًا على أن الإسلام ليس فيه رجال دين، وإنما فيه علماء دين دورهم توضيح الأمور للناس، ويتركوا لكل إنسان أن يختار ما يشاء.

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