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فنانة خليجية شهيرة: لن أعود للحجاب

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الشحي
الشحي

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الحجاب

الجدل

الشحي

قالت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي في مقطع فيديو، وصف بأنه مثير للجدل إنها سعيدة بتركها للحجاب، ولن تعود إليه مجددا.

وتسبب الفيديو الذي تحدثت فيه إلى جمهورها دون حجاب في إثارة حفيظة الجميع لقرارها المفاجئ بالتخلي عن الحجاب .

من جانبهم وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على الشحي،  متهمين إياها بالتلاعب بالحجاب، وأنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها عن جزء من شعرها أما هذه المرة فكشفت عن شعرها كاملا .

فيما لم توضح الفنانة الإماراتية سبب قرارها المفاجئ إلا أنها بدت سعيدة في الفيديو وأنها لن تعود للحجاب.


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