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رسلان : مفيش غطاء بالوعة هيتسرق تاني

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ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

إيمان هاني

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الصرف الصحي

المياه

دي إم سي

ممدوح رسلان

كشف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خطة جديدة لمنع سرقة أغطية البالوعات قائلا :" فكرة تركيب شبكة حماية تحت أغطية الصرف الصحي، أمر مطروح منذ فترة طويلة، نتيجة حوادث سقوط بعض الأطفال في البالوعات الفترة السابقة.

وأشار رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي "، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك نماذج عدة لتركيب شبكة حماية، وهذا النماذج ستكون محل تقييم من المركز القومي لمحل البناء، وسيتم إعداد العديد من الدراسات عليه، ومن بعد سيدخل التصنيع، بعد التأكد من أن هذه الشبكة ستمنع سقوط أي أحد من المواطنين، إذا حدثت سرقة للأغطية.

 وأكد أن الشركة نجحت في تصنيع غطاء بالوعات من مادة مختلفة لا يمكن الاستفادة منها، وبالتالي لن يتم سرقتها، معقبًا: "الغطاء في هذه البالوعات سيكون مثبتًا بمفصلة، وبذلك عملية السرقة ستكون صعبة، خلاف أن المادة المصنعة منه لا يمكن الاستفادة منها".

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